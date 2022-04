Ubisoft začíná testovat Avatara na lidech zvenčí

Od loňského představení hry Avatar: Frontiers of Pandora během E3 jsme o hře vlastně nic nového neslyšeli. Její vývojáři ze studia Massive Entertainment mají zjevně pod křídly Ubisoftu plné ruce práce, aby stíhali nám neznámé termíny. Ale vývoj zjevně dospěl do tak pokročilé fáze, že si hru již osahají první šťastlivci z řad veřejnosti.

Studio totiž vyvěsilo inzerát hledající testery hry podle Cameronova velkolepého bijáku, ale než se zaradujete a půjdete vyzkoušet své štěstí, vězte, že musíte žít ve švédském městě Malmö či jeho blízkém okolí, aby vás studio vůbec vzalo do úvahy. Ale když už bude ke hře připuštěná veřejnost, tak její vydání snad nemůže být moc daleko. Pokud tedy testeři nezjistí, že je Avatar: Frontiers of Pandora průšvih…

We are looking for playtesters for Avatar: Frontiers of Pandora! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. https://t.co/pPBxrPyJ60#AvatarFrontiers #Playtest pic.twitter.com/oZDDz5vI9v