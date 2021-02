Twitch umlčel Metallicu během oficiálního streamu BlizzConline

22. 2. 2021 14:15 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Jistě vám neuniklo, že během víkendu probíhal v náhradním termínu loňský zrušený BlizzCon nazvaný trefně BlizzConline. Ukázalo se během něj remasterované Diablo II, nová třída rogue v Diablu IV, dozvěděli jsme se něco málo o Overwatch 2, něco málo z budoucnosti Hearthstone a World of Warcraft. Diváci na Twitchi ale zároveň o něco přišli – o koncert skupiny Metallica.

Během festivalu měla zaznít skladba For Whom the Bell Tolls, ale jakmile algoritmy Twitche rozeznaly licencovaný obsah, píseň utnuly a nahradily ji nicneříkajícími, volně dostupnými tóny (viz video níže). Diváci si z toho jaksepatří tropili žerty a vlastně se nic zlého nestalo.

Twitch dodržel svá vlastní pravidla diktovaná streamerům, přičemž i Blizzard předem varoval, že streamování videa nedoporučuje právě kvůli licencované hudbě. Je ale úsměvné, že Twitch zakročil i v případě oficiálního zdroje, kde to nebylo vůbec nutné, a diváci tak přišli o vystoupení.