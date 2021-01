Tvůrci Wasteland 3 pracují na akčním RPG z pohledu první osoby

8. 1. 2021 12:25 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Ještěže studia musejí nabírat nové vývojáře skrze veřejné inzeráty. Díky nim se s předstihem dozvíme, na čem zrovna pracují. Studio inXile známé sériemi Wasteland a The Bard’s Tale hledá designéry, animátory a šéfa grafické stránky, kteří budou pracovat na neoznámeném akčním RPG v Unreal Enginu čtvrté generace.

Pozice senior gameplay designéra zahrnuje vytvoření „mocných, působivých first-person zbraní a unikátních soubojových schopností, které hráče vtáhnou přímo do centra dění“. Animátoři se zase mají postarat o „vizuálně ohromující 3D obličejové animace“ a „živé obličejové výrazy pro originální nadčasové postavy“. Šéf grafiky se pak má postarat o to, aby byl celek dechberoucí a next-genový.

Inzeráty naleznete zde (díky Twisted Voxel). Mohlo by klidně jít o další The Bard’s Tale, first-person odbočku v sérii Wasteland, nebo něco úplně jiného a nového. Ať už to bude cokoliv, po výborném Wasteland 3 jsme od inXile zvědaví na cokoliv.