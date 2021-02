Tvůrci prozradili, jak Magic: Legends zapadá do univerza Magic: The Gathering

3. 2. 2021 14:31 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už brzy dostanete příležitost vyzkoušet si chystanou diablovku Magic: Legends v otevřené betě, ale dosud jsme vlastně neměli moc ponětí, jak toto akční RPG zapadá do bohatého univerza karetní hry Magic: The Gathering, z níž vychází. Tvůrci to teď konečně (částečně) napravují.

Zatím nám prozradili, že se jako sférochodci podíváme do známých světů Dominaria, Zendikar a Innistrad, o nichž se něco málo dočtete na blogu hry, případně si je prohlédnete v traileru výše. Zároveň dostáváme první informaci o tom, kdy se hra odehrává – po Velké nápravě Dominarie a před Hodinou devastace v Amonkhetu. Víc toho bohužel nevyzradili, ale aspoň si na to můžeme přijít sami přímo ve hře, která by měla vyjít letos na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.