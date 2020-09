Tvůrci Just Cause najímají vývojáře pro svůj zatím největší projekt

9. 9. 2020 11:35 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Švédské studio Avalanche se v posledních letech povážlivě rozrostlo a z původního jednoho týmu se stala skupina sdružující pod sebou hned tři divize. Mimo Avalanche samotného tak na svých vlastních projektech pracují také Systemic Reaction (Generation Zero) a Expansive Worlds (theHunter).

O novém počinu newyorské pobočky Avalanche Studios toho zatím moc nevíme, naposledy vydala Just Cause 3 na konci roku 2015. Na svém webu teď zveřejnila množství náborových inzerátů, z nichž třeba ten poptávající programátora hledá někoho, kdo se v Avalanche připojí „k největšímu AAA projektu, na kterém se kdy podíleli, aby hrál zásadní v roli při vývoji next-genového titulu“. Ale může klidně jít jen o další, ještě bláznivější díl Just Cause.