Tsushima dostane na PS5 lepší framerate a rychlejší nahrávací časy

Samurajská akce Ghost of Tsushima si letos v létě vydobyla velmi slušná hodnocení od kritiky i hráčů, a ačkoli mně samotnému tak úplně nesedla, dá se říct, že se jedná o zdařilou tečku za jednou generací konzolí od Sony. Tsushima ale žije dál, mimo jiné i díky novému updatu, který do hry přidává kooperativní režim. Tvůrci ze studia Sucker Punch navíc lákají na změny, kterými hra projde na PlayStationu 5.

#GhostOfTsushima will be playable on PS5 on day one via backward compatibility, and you’ll be able to transfer your save from PS4 to pick up where you left off!



Find out more info on the @PlayStation Blog: https://t.co/zirVETqRje https://t.co/2iblq4q1EJ