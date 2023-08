Trilogie s Batmanem dorazí na Switch v říjnu

Od června víme, že se na konzoli od Nintenda podívá slavný temný rytíř v kompletní trilogii akčních adventur od studia Rocksteady: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City a Batman: Arkham Knight, a že se o port postará studio Turn Me Up Games, které na Switch již dříve převádělo Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Informace má nově i konkrétní časový rámec, protože Nintendo včera na Twitteru oznámilo, že Batmanova sága dorazí na Switch už 13. října.

Experience Gotham City in a whole new way and become its ultimate protector when Batman: Arkham Trilogy comes to #NintendoSwitch on October 13th!



: https://t.co/ziD5dERTYP pic.twitter.com/Ofdm9aB993