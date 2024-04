Třetí díl remakové trilogie Final Fantasy VII by mohl dorazit v roce 2027

15. 4. 2024 16:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

S vydaným druhým dílem plánované trilogie remaků Final Fantasy VII se nabízí otázka, kdy se dočkáme završení příběhu? Odpověď je skrytá v nové knize Final Fantasy VII Rebirth Ultimania, která vyjde za dva dny a čítá hodně slušných 752 stran.

Někde v ní se údajně píše, že příběh třetí části je už hotový a brzy započne dabing. Zároveň se z ní dozvídáme, že vývoj hry Final Fantasy VII Rebirth trval celkem tři roky, což by tvůrci rádi zachovali i v případě třetího dílu. To by znamenalo, že Square Enix momentálně cílí s vydáním na rok 2027, což by ostatně bylo velice příhodné – tehdy uplyne kulatých 30 let od vydání původního Final Fantasy VII.