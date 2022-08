The Last of Us Part I bude mít rozšířené možnosti přístupnosti

26. 8. 2022 16:08 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

The Last of Us: Part II nabízelo naprosto bezkonkurenční možnosti přístupnosti pro hráče, kteří mohou mít se standardními hrami problém, od možnosti nastavení velikosti titulků přes zjednodušené ovládání až po zvukové pokyny pro zrakově postižené hráče.

Podle zveřejněného příspěvku na oficiálním blogu PlayStationu podobné vychytávky bude mít i remake The Last of Us: Part I. K pomocným nástrojům se přidá například i audiopopis cutscén, který je vytvořený ve spolupráci se společností Descriptive Video Works. Ta zajišťuje tuto službu pro televizi, filmy i trailery, dalo by se tedy předpokládat, že půjde o kvalitně odvedenou práci od profíků, co mají s podobným zadáním zkušenosti.

Další novinkou je možnost zapnout si přehrávání dialogů přes ovladač DualSense. Díky haptické zpětné vazbě tak například sluchově postižení hráči mohou cítit vibrace, které napoví, jakým tónem či kadencí je daná věta řečená.

Samozřejmě nechybí ani klasiky, které známe už z předchozí hry od studia Naughty Dog, ať už jde například o zvukové signály, odkud se blíží nepřátelé, možnosti zvětšování detailů, úpravu barev v případě barvosleposti, pomocné nástroje pro boj s kinetózou, zjednodušení soubojů a mnoho dalšího. Kompletní seznam přidaných vylepšení můžete najít přímo v blogovém příspěvku.