The Game Awards 2023 se opět chlubí rekordní sledovaností

Geoff Keighley, autor a moderátor The Game Awards, se pochlubil čísly z aktuálního ročníku a - světě div se - ta pořád stoupají. Pokračuje tedy v dlouholetém rostucím trendu. Konkrétně celá letošní akce zaznamenala 118 milionů živých přenosů, což by mělo podle Keighleyho činit patnáctiprocentní nárůst oproti minulému roku.

Jde tak o doposud nejvyšší číslo za celou desetiletou historii akce. Jestli se podaří Keighleymu překonat metu 118 milionů streamů příští rok, se samozřejmě teprve uvidí, nicméně nemožné to není. Keighley má zkušenosti i kontakty a ví, co táhne. Děkovačky vývojářů to ale bohužel nejsou. Do budoucích let tak můžeme od herních cen nejspíš očekávat ještě víc celebrit, ještě víc oznámení a ještě víc reklam.

We are humbled to announce that #TheGameAwards reached a new viewership milestone of 118 million global livestreams in 2023, the most watched show in our 10 year history.



Thank you for watching and for your feedback! pic.twitter.com/wbabzF59Cp