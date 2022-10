The Callisto Protocol nebude jako Gotham Knights a A Plague Tale: Requiem

V těchto dnech vychází dvě hry zdánlivě spolu nesouvisející – Gotham Knights a A Plague Tale: Requiem. Jedna věc je ale spojuje – ani jedna z těchto her na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X|S nezvládá 60 snímků za vteřinu a nenabízí ani režimy upřednostňující výkon před grafikou a naopak.

A protože se fanoušci her při zjištění tohoto faktu bouří, jiní vývojáři rychle ubezpečují své příznivce, že v jejich případě tomu tak nebude. Očekávaný horor The Callisto Protocol bude obsahovat režim upřednostňující 60 FPS před vysokým rozlišením a se hrou se stále počítá 2. prosince.

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode.