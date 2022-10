Gotham Knights ani A Plague Tale: Requiem na konzolích nezvládnou 60 FPS

To, že nové konzole u velkých her nezvládají 4K a zároveň 60 FPS, není nic nového a už z dob PlayStationu 4 Pro jsme zvyklí na možnost volby mezi 4K s 30 FPS a nižším rozlišením s 60 FPS. Ale že dva roky po vydání nové generace vznikne hra, vlastně hry, které ani těch 60 FPS slíbit nemohou, je poměrně překvapivé.

Gotham Knights jsou jednou z těch her, které si na PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S zahrajete ve 4K při 30 FPS, ale jinou možnost vám tvůrci nenabídnou. Na oficiálním Discordu hry to potvrdila Fleur Marty ze studia WB Games Montreal.

Tento nevítaný fakt Marty ospravedlňuje přítomností detailního otevřeného světa a kooperací, přičemž to prý není tak jednoduché jako snížit rozlišení pro zvýšení počtu snímků za vteřinu.

Fanoušci se zcela nepřekvapivě bouří, obzvlášť když jedním z uváděných důvodů je přítomnost kooperace, která pro hru není povinná a spousta hráčů jistě plánuje hrát sólo. Alespoň se tím vysvětluje, proč hra nevyjde na staré generaci konzolí, když ani na té nové nedosáhne očekávatelné technické kvality.

They just responded to it only being 30 fps on console pic.twitter.com/iEbkBz5UKX