Temná chapadlovitá střílečka The Darkness se možná dočká remasteru

The Darkness je skvělá akce z pohledu první osoby na motivy komiksu, která v roce 2007 vyšla na tehdejších konzolích. Dodnes patří k zapadlejším klenotům akčního žánru, stejně jako neméně povedená dvojka. A v budoucnu by se tenhle dobře utajovaný diamant mohl vrátit. Minimálně v trochu blyštivějším kabátku.

Jeden z uživatelů Twitteru žádal, aby někdo vytvořil remaster, který by rovnou vyšel i na počítače. Na trochu náhodný výkřik mu docela překvapivě odpověděl šéf studia Nightdive Stephen Kick, který odepsal, že titul mají na seznamu.

Jestli to znamená, že se na remasteru již pracuje, nebo se spíše nachází na seznamu přání, není jisté. Pokud má ale remaster The Darkness skutečně vzniknout, jen těžko si lze představit povolanější tým. Relativně nedávno vydal skvělý System Shock Remake či neméně povedený Quake II Remastered, kdy oboje upevnilo jeho pozici odborníků na podobné retro návraty.

