Tekken 7 prodal přes 10 milionů kopií

Šéf vývoje bojovkové série Kacuhiro Harada se na Twitteru pochlubil milníkem Tekken 7, kterého se celosvětově prodalo přes 10 milionů kusů. Čísla prodejů celé série, jejíž počátky se datují do roku 1994, překonala hranici 54 milionů kopií.

Pro srovnání, nejprodávanější bojovky všech dob, Super Smash Bros. Ultimate, se dle posledních údajů Nintenda prodalo 29,53 milionu kusů. Přímého konkurenta od Capcomu, posledního dosavadního dílu série Street Fighter s pořadovým číslem 5, který vyšel oproti Tekkenu 7 o rok později, se prodalo 6,8 milionu. V Bandai Namco si tedy mohou pískat, zároveň chystají pokračování v podobě Tekken 8, který se v krátkém traileru ukázal na The Game Awards 2022.

"TEKKEN7" had achieved Over 10 million sales.

and Recorded Over 54 million copies sales for the series.

Thank you for your continued support!



「鉄拳7」の実販売数が1000万本を突破しました(シリーズ累計は5400万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0