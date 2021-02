Tchaj-wanský rating prozradil porty SnowRunnera, Ace Attorney, Tales from the Borderlands a dalších

15. 2. 2021 11:24 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tchaj-wanská ratingová společnost hodnotící hry na základě jejich přístupnosti pravděpodobně vyzradila spoustu blížících se portů. Webu Gematsu se podařilo zjistit, že například na Switch míří hry Tales from the Borderlands, Secret Neighbor a SnowRunner, zatímco PlayStation 5 má dostat plnohodnotnou verzi Genshin Impactu.

Posledním odhalením má být kolekce The Great Ace Attorney Chronicles, která by na PC, PlayStation 4 a Switch přinesla hry The Great Ace Attorney a The Great Ace Attorney 2 z let 2015 a 2017, které dosud vyšly pouze na Nintendu 3DS. Série Ace Attorney dostala podobnou péči v roce 2019, kdy vyšla kolekce prvních tří her série Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy.