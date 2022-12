Tajemná Star Wars hra od Ubisoftu už hledá testery z řad veřejnosti

Ubisoft v lednu roku 2021, tedy téměř před dvěma roky, oznámil, že studio zodpovědné za The Division 2 chystá hru ze světa Hvězdných válek. Nic moc dalšího jsme se dodnes nedozvěděli, ale Ubisoft už zve hráče z řad veřejnosti k testování současné podoby projektu.

Moc se ale neradujte. Jedná se o testování hry přímo ve švédských kancelářích, takže pokud nebydlíte poblíž města Malmö, tak máte s největší pravděpodobností smůlu.

A že jste na tuto Star Wars hru úplně zapomněli? Není divu. Je jich momentálně ve vývoji opravdu hodně, kvůli pádu licenční exkluzivity EA, a všechny si je můžete připomenout v tomto článku.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu