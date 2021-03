Survival Rust vyjde po víc než sedmi letech na konzolích

3. 3. 2021 11:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Stále neuvěřitelně populární multiplayerový survival Rust vstoupil do předběžného přístupu před dávnými lety – koncem roku 2013. V rozpracované fázi setrval až do února roku 2018, ale vydáním plné hry práce vývojářů neskončila. Ti se totiž konečně mohli pustit do portu na konzole, který už není tak daleko.

Konzolová verze hry Rust určená pro PlayStation 4 a Xbox One dostala trailer, který bohužel neprozrazuje nic nového. Stále proto neznáme datum vydání, ale vzhledem k tomu, že již probíhá uzavřená beta, která navíc skončí s koncem aktuálního měsíce, nemůže být vydání příliš vzdálené. Do bety se hlaste zde.