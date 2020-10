Sucker Punch zřejmě už připravuje pokračování Ghost of Tsushima

21. 10. 2020 14:05 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Studio Sucker Punch má na svém kontě například sérii Infamous nebo dobrodružství nenechavého mývala Sly Coopera, naposledy se ale majitelům PlayStationu 4 zapsalo do srdcí samurajským příběhem Ghost of Tsushima z letošního léta. Cušima se už dočkala rozšíření o kooperativní režim, jak se ale zdá, vývojáři nejsou se Zemí vycházejícího slunce zdaleka hotovi.

Naznačuje to nabídka pracovních pozic, která se objevila na oficiálním webu hry. Studio hledá nového narativního scenáristu, který by měl tvořit příběhy zasazené do feudálního Japonska. Znalosti tamní historie jsou považovány za výhodu. Je tedy nad slunce jasnější, že se už roztáčejí kola vývoje pokračování Tsushimy

Mezi zásadní požadavky na scenáristu patří dle zveřejněné nabídky schopnost psát poutavé dialogy pro široký ansámbl postav, které žijí ve zmíněné historické epoše, navíc pod přísnými časovými termíny. Žádné bližší informace o druhém dílu zatím nemáme a s ohledem na to, že se teprve připravuje scénář, si ještě pár let počkáme.