Steam opět zlomil rekord v počtu přihlášených uživatelů

10. 1. 2022 13:39 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Covid-19 se negativně odrazil v mnoha odvětvích, ale herní průmysl představuje jednu z mála výjimek. Největší digitální herní obchod Steam od začátku pandemie v březnu 2020 láme jeden rekord za druhým a včerejší den nebyl výjimkou. Tentokrát se překonávalo v disciplíně současně přihlášených uživatelů, kterých na serverech Valvech včera evidovali 28 230 853.

Podle datového analytika Daniela Ahmada se o rekord do jisté míry postarala právě pandemie, ale také povánoční období, kdy se Steamu tradičně velmi daří navzdory faktu, že nevychází moc nových her. Ahmad nabídl také čtyřleté meziroční srovnání pro měsíc leden – na začátku roku 2019 se na Steam v jeden moment přihlásilo 17,6 milionu lidí, v lednu 2020 pak 18,3 milionu. V lednu 2021 už se rekord zvýšil na 25,4 milionu. Co se týče momentálně nejhranějších her, patří mezi ně stálice jako CS:GO, Dota 2, PUBG nebo Apex Legends.