Steam Deck bude podporovat BattlEye a Easy Anti-Cheat

Služby BattlEye a Easy Anti-Cheat pomáhají v boji s cheatery a podvodníky, kteří kazí poctivým hráčům zážitek z onlinového hraní. Obě tyto služby oznámily, že budou podporovat chystaný handhled Steam Deck od Valve, přičemž bude čistě na vývojářích, zda jejich systémů využijí.

BattlEye používají například hry Destiny 2, Rainbow Six Siege a PUBG, zatímco Easy Anti-Cheat se stará o lepší prostředí ve hrách Apex Legends a Halo. Nicméně obě služby potřebují pro svůj chod trochu z výkonu počítače, a je tedy otázka, jak dobře hry s touto ochranou poběží na hardwaru Steam Decku.

BattlEye has provided native Linux and Mac support for a long time and we can announce that we will also support the upcoming Steam Deck (Proton). This will be done on an opt-in basis with game developers choosing whether they want to allow it or not.