Start letních slev na Epic Games Store přináší i další hry zdarma

24. 7. 2020 11:45 | autor: Šárka Tmějová

Stejně jako by se propařené léto neobešlo bez letních slev na Steamu, snaží se i konkurenční Epic Games Store přispět do mlýna svou troškou výhodných akcí. Vybrané tituly tam odteď do 6. srpna najdete až s 75% slevou, pár kousků si ale můžete ulovit zdarma, jak je v obchodě Epicu dlouhodobým zvykem.

Tento týden, rozumějte do čtvrtka 30. července, si tak můžete do své knihovničky zařadit sci-fi adventuru Tacoma a kooperativní dungeon crawler Next Up Hero. Mezi 30. červencem a 6. srpnem tuhle nabídku vystřídá explorativní adventura Superbrothers: Sword & Sworcery EP, roguelike plošinovka 20XX a RPG vizuálně připomínající Minecraft, Barony.