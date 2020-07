Star Trek Online přestane zanedbávat Klingony

2. 7. 2020 12:36 | autor: Adam Homola

Star Trek Online má za sebou už Age of Discovery, stejně jako Legendary Anniversary a teď ho čeká návrat do roku 2411 skrze velkou akci Year of Klingon.

Od toho nastupuje na scénu obrovský nový update House Divided, v němž se do hry dostává i Robert O’Reilly, který si ve Star Trek: Next Generation a Deep Space Nine zahrál Gowrona. Tady si zahraje Gowronova předka Aakara, loajálního služebníka Ju’la.

Aakar byl k vidění už v The Rise of Discovery, ale teprve teď mu vdechne život samotný O’Reily. Jak už název napovídá, Year of Klingon se bude točit kolem Klingonů a vedle nového příběhu rozšíří hru o hromadu nových věcí v čele s novými filmečky, prostředím, dabingem, modely postav i lodí apod.

Cílem tak je mimo jiné posunout dosud trochu zanedbávané Klingony na úroveň ostatních frakcí a ras, což by měl Year of Klingon v následujících měsících udělat. Přiložený trailer (výše) už napoví víc.