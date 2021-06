Stáhněte si Sonic Manii zdarma na Epic Game Store

25. 6. 2021 12:22 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Letošní rok je rokem celé řady jubileí a výročí. Jen v tomto týdnu oslavila dvacáté narozeniny Operace Flashpoint a čtvrt století života legendární střílečka Quake. Mezi další letošní oslavence patří třeba série Resident Evil nebo The Legend of Zelda. A také jistý modrý ježek.

Sonic, maskot společnosti Sega, která v 90. letech zdárně sekundovala Nintendu na poli konzolových platforem, ale po neúspěchu Dreamcastu se z hardwarového segmentu stáhla, má 30. narozeniny. Obdarování ale budete vy, protože si na Epic Game Store můžete zdarma stáhnout hru Sonic Mania.

Ta je zvláštní především tím, že se jedná o fanouškovský projekt, který vydala sama Sega. Nejde ale o žádnou hříčku, nýbrž o plnohodnotného retro Sonica, který jako by vypadl z éry konzolí Megadrive. Zároveň do něj autor vetkl celou řadu nových designových nápadů. Hra bude zdarma k mání do 1. července.