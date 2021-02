Stadia se letos rozroste o víc než 100 her

15. 2. 2021 14:18 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Google zkraje tohoto měsíce sice zavřel svá herní studia a propustil na 150 zaměstnanců, ale to neznamená, že by se katalog her Stadie nerozšiřoval, právě naopak. Google nyní možná nevěří ve vlastní hry, ale věří v tituly třetích stran, kterých má jen letos do nabídky přibýt přes sto kousků.

A aby se ukázalo, že je to myšleno smrtelně vážně, dostáváme první seznam devíti her, které se ve streamovací službě objeví v následujících týdnech a měsících. Najdete mezi nimi například hry FIFA 21 (17. března) a Judgment (23. dubna). Ve většině případů jde o menší indie hry, ale snad jsou na cestě i nějaké vlajkové lodě.