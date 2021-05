Sony chce usnadnit hraní nezkušeným s pomocí zkušenějších hráčů, ukazuje nový patent

5. 5. 2021 17:12 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

S patenty to je složité, když se jich spousta nikdy nedočká realizace. Ale je zajímavé představit si, jak by teoreticky mohla vypadat budoucnost hraní. Sony si například nedávno nechala patentovat univerzální ovládání s pomocí libovolného předmětu, který máte zrovna po ruce. Teď si patentovala další zajímavé řešení, které by mělo pomoct hráčům začátečníkům.

Japonci si vymysleli službu, která by hráče majícího problémy s průchodem hrou v reálném čase propojila s expertem na danou hru, který by svými znalostmi pomohl nováčkovi v dalším postupu. Patent zmiňuje, že hry jsou čím dál tím komplexnější a náročnější a je logické, že by se tímto krokem dalo předejít tomu, aby hráči hru naštvaně vypínali, protože nevědí, jak dál.

Jedná se pouze o patent a nutně to neznamená, že bychom se s takovou službou měli setkat v praxi. Ale nápad je to rozhodně zajímavý. Využili byste něčeho takového? Hledáte někdy postupy na internetu a vyměnili byste je za možnost požádat jiného hráče? Popřípadě jste těmi, kteří ostatním pomáhají s překonáváním náročných pasáží, a klidně byste tak činili i na požádání v reálném čase?