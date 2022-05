Sniper Ghost Warrior Contracts 2 je nejlépe hodnocenou hrou série. Podepisuje se to na prodejích

24. 5. 2022 14:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Série Sniper Ghost Warrior je z prodejního hlediska sice úspěšná, ale co se kvality her týče, tak tam už je to slabší. Po otřesném Sniper: Ghost Warrior 3 se tvůrci rozhodli pro trochu jiný směr a nakopli novou sérii s podtitulem Contracts.

Její druhý díl vyšel před rokem a k dnešnímu dni se mu podařilo pokořit hranici 1 milionu prodaných kopií. Prodává se rychleji než první Sniper Ghost Warrior Contracts, a celou sérii Sniper Ghost Warrior tak vytáhl na 13 milionů. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 se zároveň může chlubit nejlepším hodnocením ze všech Ghost Warriorů, a to jak od recenzentů, tak hráčů.