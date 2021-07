Sledgehammer Games mění logo před odhalením nového Call of Duty

21. 7. 2021 14:11 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Sledgehammer Games, které do série Call of Duty přispělo díly Advanced Warfare a WWII (a s dalšími vypomohlo), zničehonic mění své logo. V jeho rozpohybované podobě nemůže chybět titulní kladivo, ale víc už vás popisováním loga, na které se můžete podívat níže, nudit nebudu.

Mnohem zajímavější je informace, že se studiu blíží velké oznámení a rok 2021 pro něj bude velmi vzrušující. Řeč by měla být o novém Call of Duty, na kterém ve Sledgehammer Games skutečně pracují, což už dříve potvrdil samotný Activision. Bude to hra pro novou generaci konzolí a spekuluje se, že půjde o pokračování druhé světové války. Teď, když už mají novou tvář, jim snad nic nebrání v oznámení své nové hry. Tak šup šup!