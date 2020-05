Série Zaklínač se celosvětově prodalo přes 50 milionů kopií

Třetí díl Zaklínače nedávno oslavil páté výročí od vydání a o pár dní později tu máme další důležitý milník CD Projektu a milované polské značky: 50 milionů prodaných kopií. Samotné Polsko má necelých 38 milionů obyvatel, takže ani kdyby si hru pořídil každý Polák od miminek po seniory, na takový úspěch by to nestačilo.

Zaklínač se tím řadí po bok například Far Cry, které svou sériovou pouť započalo o tři roky dříve a má i více dílů. Dál dorovnal playstationové exkluzivity s Crashem Bandicootem anebo legendu casual her, Bejeweled. S nadsázkou teď můžeme tvrdit, že je Zaklínač takové spoj3 mezi RPG.

Geraltova série je ovšem ze zmíněných vůbec nejmladší – Bílý vlk začal pátrat po příčině své amnézie poprvé až v roce 2007.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…



Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc