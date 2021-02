Série Call of Duty meziročně zdvojnásobila své zisky

6. 2. 2021 9:51 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Společnosti Activision se daří a vděčí za to především značce Call of Duty. Vyplývá to z aktuálního zveřejnění finančních výsledků za uplynulé období. Za rok 2020 vydělala prakticky dvojnásobek toho, co v roce předchozím.

Call of Duty Mobile má za sebou první celý rok provozu, loni na jaře také došlo k vydání velmi úspěšného samostatného režimu Warzone. Poslední dva díly hlavní série s podtituly Modern Warfare a Black Ops Cold War zaznamenaly 40% nárůst prodejů. Celkový čistý zisk společnosti Activision Blizzard vzrostl meziročně o 46% na 2,2 miliardy dolarů.

Samozřejmě i letos na podzim můžeme očekávat další díl Call of Duty, série vychází bez přerušení každoročně od roku 2003. Navzdory obecnému růstu kupodivu příliš nenabobtnala uživatelská základna jejích aktivních hráčů, Activision Blizzard reportuje 138 milionů pravidelných měsíčních uživatelů, tedy stejné číslo jako v loňském roce.