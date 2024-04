Seriálová adaptace výrazně zvýšila zájem i o Fallout Shelter

17. 4. 2024 15:20 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Seriál podle série Fallout přirozeně zvedl zájem o herní předlohu a do her se znovu pouští jak staří veteráni, tak i úplní nováčkové. Neplatí to ale jen pro velké konzolové a PC hry, nýbrž i pro menší spin-off Fallout Shelter, který v roce 2015 debutoval na mobilech.

Bethesda si může mnout ruce, protože denní výnosy ze hry vzrostly o 232 procent a zatímco v minulosti se jí podařilo vydělávat kolem 20 tisíc dolarů denně, nyní dosahuje až 80 tisíc. Fallout Shelter je v základu free-to-play, můžete do něj ale investovat skutečné peníze v rámci mikrotransakcí.

Ve hře se stáváte správcem vlastního vaultu a v roztomilé grafice se staráte o co nejhladší provoz a blaho obyvatel. Samozřejmě je třeba čas od času řešit nepříjemné problémy, mezi které patří třeba útoky nájezdníků a jiného šmejdu z povrchu.

