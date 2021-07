Seriál The Last of Us od HBO má gigantický rozpočet, na jednu epizodu připadají miliony korun

19. 7. 2021 12:13 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

HBO v případě televizní adaptace The Last of Us penězi nešetří. První sezóna seriálu má obsáhnout desítku epizod a podle prezidenta kanadských uměleckých odborů Damiana Pettiho vyjde produkce jednoho dílu na osmiciferné dolarové částky, tedy až desítky milionů korun. Natáčení je naplánované na dvanáct měsíců, z velké části proběhne v kanadské Albertě.

Přípravy na roční natáčení jsou podle Pettiho v plném proudu, přičemž o vzhled lokací a scén se stará pět uměleckých šéfů a stovky techniků, kterým už teď práce zabraly šest měsíců. Dle jeho slov jde dost možná o největší natáčecí projekt v celé Kanadě.

Mezitím už je známý skoro kompletní casting pro první sezónu – k již oznámenému ansámblu herců se nově připojil další z herních dabérů, Jeffrey Pierce, který v The Last of Us daboval Tommyho, v seriálu se ovšem objeví v roli karanténního rebela Perryho. Coby Joelův bratr Tommy se představí Gabriel Luna.

Titulních rolí Joela a Ellie se zhostí herečtí kolegové z Game of Thrones, Pedro Pascal a Bella Ramsey. Australský herec Murray Bartlett (Srpen, Beach House) obsadil roli Franka, Angličan Con O’Neill (Černobyl, Uncle) si zahraje Billa. Premiéru první série The Last of Us plánuje HBO odvysílat v příštím roce.