Sea of Thieves ovládly děsuplné lodě duchů

18. 6. 2020 10:22 | autor: Patrik Hajda

Pirátská onlinovka Sea of Thieves dostává další měsíční update nazvaný Haunted Shores, jehož středobodem jsou lodě duchů vynořující se ze země mrtvých a zaplavující zdejší vody plné vystrašených pirátů. Po zlikvidování nové hrozby a vypořádání se s vlajkovou lodí kapitána Flamehearta na vás čeká tučná odměna.

Událost doprovází designové doplňky s duchařskou tematikou od plachet vašeho korábu po oblečky postav i mazlíčků. Zároveň se objevují nové emoty, z nichž jeden, konkrétně tanec s balancující lopatou, je zdarma pro všechny.

Pokud vám to náhodou uteklo, Sea of Thieves vyšlo zkraje měsíce na Steamu, kde se těší nemalé popularitě. Hru zde denně hrají desetitisíce hráčů a ve špičce jich je ve hře najednou klidně až 60 tisíc. Nouze o spoluhráče by tedy neměla hrozit.