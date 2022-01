Sci-fi střílečka od tvůrců Alien: Isolation má problémy

7. 1. 2022 13:02 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Creative Assembly známé především svou strategickou sérií Total War stojí mimo jiné také za hrami jako Halo Wars 2 a Alien: Isolation. Evropský tým, který má tyto dva kousky na svědomí, pracuje již několik let na dosud neoznámené multiplayerové sci-fi střílečce, která se naposledy připomenula loni v květnu obrázkem, který můžete vidět výše. Dodnes nevíme, o co přesně půjde, ale bude to úplně nová značka.

Hra původně měla vyjít během aktuálního fiskálního roku, tedy do konce března, ale na to už to nevypadá. Proto během poslední schůze manažerů ze SEGA zazněl dotaz, jak to se to se hrou má. A prezident společnosti odvětil (díky, The Game Watcher): „U FPS vyvíjeného v evropském studiu musíme překonat několik překážek a rádi bychom produkt uvedli na trh až po jejich řádném překonání a dosažení uspokojivé úrovně kvality. Budeme rádi, když vyčkáte do příchodu dalších informací.“ Nic konkrétního, ale zjevně nejde vše podle plánu…