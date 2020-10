Rockstar koupil tvůrce Crackdownu 2

13. 10. 2020 13:45 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Ruffian Games vzniklo v roce 2008, aby se do historie zapsalo jediným výraznějším titulem Crackdown 2. Následně vypomáhalo i s třetím dílem, vyvinulo několik her pro Kinect a stálo u vzniku Halo: The Master Chief Collection spolu s 343 Industries. Od loňského roku začalo spolupracovat s Rockstarem na nespecifikovaných titulech, přičemž tato spolupráce nyní přerostla v odkoupení studia.

Ruffian Games po 12 letech přestaly existovat, jelikož se z nich stalo Rockstar Dundee, tedy skotská pobočka Rockstaru ve městě Dundee. Fanoušci hned začali spekulovat, zda práce vývojářů na Halo neznamená podobný servis pro starší hry Rockstaru. Ale možná mají jen podpořit tým portující GTA V na novou generaci, případně vypomoct s vývojem nových her.

Ruffiani by si každopádně měli změnit webové stránky, protože už vážně nejde o nezávislé studio…