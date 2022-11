Resident Evil Village VR možná vyjde i na PC

7. 11. 2022 14:09 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

V červnu jsme se dozvěděli, že se Resident Evil Village chystá ve verzi pro virtuální realitu PS VR2, plány pro vydání na PC ovšem vypadaly dost nejistě. Ostatně i předchozí Resident Evil 7 vyšel ve VR pouze na PlayStationu a na PC jste si ho mohli užít pouze díky neoficiálním modům.

Počítačovým hráčům teď ovšem svitla naděje. Uživatel Redditu s přezdívkou LitheBeep se podíval na zoubek souborům Resident Evil Village a v rámci dataminigu odhalil náznak, že by se VR verze přece jen mohla dostat i na PC. V souboru hry totiž našel odkazy na PS VR následované „OpenVR“, „OculusTouch“, „OculusVR“ a „OculusRemote“ a také „autoLaunchSteamVROnButtonPress“.

A není to jediná stopa, že se Village ve virtuální realitě podívá na PC. Koncem října Capcom aktualizoval hashtagy na Steamu a u Resident Evil Village a přidal právě slovo „VR“. To zní hodně slibně. Bohužel to má tu nevýhodu, že Capcom v červnu 2017 přidal tag VR také ke hře Resident Evil 7. A jak už padlo, VR verzi si na PC zahrajete jenom neoficiálně.

Těžko tedy říct, jak budoucnost VR verze Village na PC vypadá. Než se Capcom rozhodne cokoliv oficiálního oznámit, musíme si buď vystačit s mody, anebo DLC, které nedávno vyšlo a které dle Pavlovy recenze dopadlo solidně.