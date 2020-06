První z letních updatů pro Animal Crossing: New Horizons vás nechá se potápět

26. 6. 2020 10:10 | autor: Šárka Tmějová

Odpočinkový Animal Crossing byl tvůrci jako stvořený k tomu, abyste se k němu průběžně vraceli. Jaro skončilo, je tedy čas na letní radovánky, a co byste na tropickém ostrově chtěli provádět jiného, než se koupat? Pláže jsou prozatím do 3. července uzavřené, právě ten den ale dorazí první z prázdninových updatů, který vám umožní smočit se v moři.

Nejen to – můžete se i potápět a začít se svou sbírkou podvodních potvůrek. Blathers bude mít radost, protože nově můžete muzejní exponáty rozšiřovat i o jiné vodní stvoření, než jen o ryby, a trochu tak oživit jejich akvária. Vrátí se také vydřička Pascal, který vám výměnou za mušle nabídne nové recepty na nábytek s tematikou mořských panen. Zároveň to není všechno, co Animal Crossing: New Horizons přes léto čeká – další z bezplatných rozšiřujících updatů je plánovaný na srpen.