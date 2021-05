První patch pro Biomutanta vyslyší přání komunity

Biomutant má za sebou první týden ostrého provozu a vedle naprosté rozpolcenosti v recenzích, kde jedni hru adorují, další ji zavrhují a třetí jsou tak nějak mezi (stejně jako já), se ukázalo, že je na ní obecně co opravovat a dolaďovat. Tvůrci ze studia Experiment 101 teď ujišťují své fanoušky na Twitteru, že je slyší a hodlají jim vyjít vstříc.

„Pracujeme na rychlosti dialogů, na možnosti nastavit si vypravěče nebo obtížnost, na grafických nastaveních jako hloubka pole nebo rozmazání při pohybu, balancujeme loot a nepřátele a taky zvuky a souboje,“ stojí v oficiálním příspěvku. První patch vyjde jejich slovy snad brzy a pravděpodobně nejprve na PC a až poté na konzolích.

