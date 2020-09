První epizoda Life is Strange 2 je od teď zdarma

18. 9. 2020 13:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nejde o nějakou dočasnou slevovou akci. Stejně jako v případě první série Life is Strange se i Life is Strange 2 z ničeho nic dočkala další demoverze, i když tentokrát jen pomyslné. Regulérní první z pěti epizod příběhu dvou bratrů je totiž od teď a na vždy zdarma, a to na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

V první epizodě se seznámíte s bratry Seanem a Danielem Diazovými, kteří prožijí nezapomenutelné dobrodružství na cestě do Mexika, během které objevují možnosti Danielovy nově nabyté nadpřirozené schopnosti telekineze. Vyzkoušejte jen na vlastní nebezpečí, protože když vás Life is Strange 2 chytne, zbylé čtyři epizody si musíte pořídit každou za 8 eur.

zdroj: Archiv