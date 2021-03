První epizoda adventury Tell Me Why je odteď zdarma

10. 3. 2021 13:55 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Dontnod Entertainment má sice na svém kontě oceňovanou epizodickou adventuru Life is Strange, od jejího vydání v roce 2015 se ale spíše trápí. Dlouho očekávaný Vampyr nakonec nebyl takovým hitem, v jaký jsme doufali, a různé adventurní pokusy končí v lepším případě lehkým nadprůměrem.

To je ostatně i případ titulu Tell Me Why z loňského podzimu, který si v naší recenzi vysloužil hodnocení 6/10. I v jeho případě Dontnod sáhl po epizodickém systému vydávání, a pokud byste rádi okusili taje příběhu, můžete si první část ze tří stáhnout zdarma, zatímco zbylé dvě jsou do pátku k mání za polovic, a to na Steamu nebo Microsoft Store.