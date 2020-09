Provokativní PS3 exkluzivita The Unfinished Swan vyšla na PC a iOS

11. 9. 2020 11:12 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tak tohle je opravdu příjemné překvapení. Unikátní, myšlenkově provokativní adventura The Unfinished Swan se najednou objevila na Steamu, v Epic Games Store a App Store. Hra původně vyšla v roce 2012 jako exkluzivita PlayStationu 3 a jde o první hru studia Giant Sparrow, které o pět let později opět zaujalo svět adventurou What Remains of Edith Finch.

A o co vlastně jde? Stáváte se desetiletým sirotkem Monroem, který se žene za labutí, jež vystoupila z nedokončené malby. Odpovídá tomu barevná stylizace surrealistického světa, který si dává za cíl překvapit hráče na každém kroku. Pro bizarnosti se zde nejde daleko a chcete-li zažít něco neopakovatelného, tak už nemáte co řešit.