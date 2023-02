Protiválečný survival This War of Mine se dostal do muzea

8. 2. 2023 17:15 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Silně protiválečný survival z války z pohledu civilisty This War of Mine byl zařazen do permanentní kolekce Muzea moderního umění v New Yorku. Muzeum kolekci založilo v roce 2012 se čtrnácti hrami a do dnešního dne ji rozšířilo na bezmála čtyřicet titulů, mezi nimiž najdeme třeba Tetris či Flower.

This War of Mine bude součástí výstavy Never Alone: Video Games and Other Interactive Design, která potrvá do 23. června 2023.

„Často se mluví o hrách jako o zábavě, jako o rozptýlení, ale myslím si, že existuje čím dál tím větší množství titulů, které od hráčů žádají víc. Když jsem hrál This War of Mine, byl jsem smutný, měl jsem strach, byl jsem neklidný a nakonec jsem odešel s výrazně změněným pohledem na to, co znamená hrát ve válečném prostředí,“ dodává Paul Galloway, jeden z kurátorů výstavy.