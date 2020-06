Prohlédněte si všechny karty nové edice Magic: The Gathering

17. 6. 2020 11:41 | autor: Václav Pecháček

Pomalu se blíží nová edice Magic: The Gathering jménem Core Set 2021. Nová sada vyjde 3. července, ale už teď si můžete prohlédnout všech 274 kartiček na tomto odkazu, který vás zavede přímo do galerie Wizards of the Coast.

Nová edice přináší spoustu zajímavých přírůstků a jedním z těch hlavních je planeswalker Teferi, Master of Time, který by se podle mého názoru mohl začít objevovat v balíčcích zaměřených na trpělivé kontrolování průběhu zápasu. Zbrusu novou postavou je další planeswalker Basri Ket, bílý čaroděj z Amonkhetu bojující za svou padlou bohyni Oketru.