Příběh multiplayeru Ghost of Tsushima se završí koncem týdne v náročných Raidech

27. 10. 2020 9:44 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V pátek 30. října dorazí do multiplayerové složky Ghost of Tsushima očekávaný Raid, který přinese završení příběhu multiplayerových misí přímo v říši Iyo. Raid bude rozdělený do tří kapitol a vyžádá si tým čtyř hráčů, kteří „excelují v koordinaci a komunikaci“, píše se v blogovém příspěvku studia Sucker Punch.

Zřejmě nepůjde jen o plané řeči, neboť tvůrci doporučují, aby hráči před spuštěním Raidu měli dohrané všechny příběhové mise, a to dokonce několikrát na vyšší obtížnost, aby byli z hlediska vybavení řádně připravení. Raidy nebudou mít matchmaking, takže se musíte domluvit s konkrétními hráči. Troufnete si na největší samurajskou výzvu?