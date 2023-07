Poslechněte si, jak bude znít chystaný herní muzikál Stray Gods

27. 7. 2023 17:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

RPG muzikál Stray Gods měl původně vyjít už za týden, ale nakonec dorazí až 10. srpna, protože tvůrci ze studia Summerfall úplně nepřetékali nadšením z představy, že by o pozornost hráčů měli soupeřit s jistým chystaným titulem od Larianů.

Aby nás to tak nemrzelo, zveřejnili alespoň hudební singl Adrift, v němž jsou ke slyšení hlasy protagonistky Grace v podání Laury Bailey (Abby z The Last of Us II) a její kamarádky Calliope s hlasem Ashley Johnson (Ellie v prvním The Last of Us). Hudbu složil Austin Wintory, jehož tvorbu jste si mohli poslechnout třeba v Journey, The Pathless či Assassin's Creed Syndicate.

A jak tedy budou zatoulaní bohové znít? Posuďte sami: