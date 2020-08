Podívejte se na úchvatné koncepty a obrázky z vývoje Ghost of Tsushima

14. 8. 2020 11:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Vývoji her předchází a zároveň ho doprovází neskutečné množství materiálů vytvořených čistě pro představu tvůrců. Než se designéři Ghost of Tsushima pustili do vytvoření Zlatého lesa, povolali si umělce, kteří načrtli či namalovali vizi takového místa.

A protože by byla obrovská škoda, kdyby tato díla nikdy nespatřila světlo světa, rozhodli se ve studiu Sucker Punch uvolnit některé koncept arty pro veřejnost. Na této stránce si můžete prohlédnout desítky, ne-li stovky obrázků krajiny a postav (včetně renderů), z nichž by si mnohé zasloužily zarámovat a pověsit na stěnu pokoje či kanceláře, nebo alespoň vyvěsit na plochu počítače.