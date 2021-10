Podívejte se na trailer anime Shenmue

8. 10. 2021 11:51 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Když produkční společnost Crunchyroll ve spolupráci s Adult Swim před rokem oznámila adaptaci série Shenmue v podobě anime, málokdo byl překvapený. Když může mít vlastní anime Zaklínač, Dota nebo Tomb Raider, proč by ho nemohly mít hry, které mají k domovině žánru ještě o poznání blíž?

Rok se s rokem sešel a máme tu první trailer na animovaný seriál, který se (stejně jako herní sága) zaměří na příběh mladého muže, který najde svoji sílu, pak se do toho zamotá drak a fénix a to všechno bylo už dávno vepsáno do hvězd, takže co se má stát, tak se stane.

Třináctidílná první řada Shenmue: The Animation chystá svou premiéru na příští rok, o produkci anime se stará Jú Suzuki, který je zároveň hlavním producentem herní předlohy. Režisérem je pak Čikara Sakurai, který stojí třeba za anime adaptací mangy One Punch Man.