Podívejte se, jak to vypadá, když spojíte Doom a Age of Empires II

8. 9. 2021 14:05 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Co by se stalo, kdyby Doom nebyla střílečka z pohledu první osoby? Na tuhle otázku odpoví nový mod jménem Age of Doom (najdete ho na ModDB). V něm si můžete zahrát klasického Dooma, ovšem v enginu Age of Empires II.

Čeká vás kampaň o čtyřech kapitolách (přičemž pátá, závěrečná, teprve vyjde) a nechybí nic z toho, co znáte ze starého dobrého Dooma, ale i Dooma 3. Ať už jde o nepřátele, zvuky, efekty, ale třeba i vybavení, a to včetně brokovnice nebo starého dobrého BFG.

Pro hraní nepotřebujete vlastnit ani Doom, ani Age of Empires II. Jednotlivé epizody mají svůj vlastní příběh (inspirovaný původním Doomem) a zavedou vás na základnu na Marsu. Nečekejte tak spojení husitských jednotek a Doomslayera. To třeba až někdy jindy.