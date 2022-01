Po Dying Light 2 nabírá zpoždění i switchová verze remasteru Life is Strange

21. 1. 2022 12:35 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Včera jsme se dozvěděli, že Dying Light 2 Stay Human nevyjde na Switchi (v cloudové verzi) v den, kdy vyjde na všech ostatních platformách, a dnes tu máme prakticky identický případ jiné hry vycházející ve stejné době. Až kolekce remasterů adventur Life is Strange a Life is Strange: Before the Storm 1. února dorazí na PC, PlayStation, Xbox a Stadii, na Switchi po ní budete pátrat marně.

Není to poprvé, co je kolekce odložená. Původně totiž měla vyjít již v září minulého roku, ale vzhledem k pandemickým podmínkám si vývoj vyžádal víc času. A vývoj verze pro Switch je zjevně ještě problematičtější, jelikož ta vyjde později, ale pořád letos.

Remastery lákají na vizuální vylepšení postav a prostředí, upgrade enginu a nasvícení scén, a v případě prvního dílu dokonce přibude motion capture obličejových animací.