Po 16 letech opouští Rockstar vedoucí scenáristů

Po více než 16 letech opouští Rockstar viceprezident scenáristů Mike Unsworth. Podílel se například na scénáři k oběma Red Dead Redemption, posledních dvou Grand Theft Auto, Max Payne 3 či L.A. Noire. Informoval o tom novinkový portál Rockstaru. Unsworth ve firmě začal pracovat v roce 2007 jako seniorní scenárista. Postupně se vypracoval až na ředitele scenáristické divize a nakonec na pozici viceprezidenta.

