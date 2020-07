Phil Spencer už láká na další Xbox Showcase

29. 7. 2020 14:58 | autor: Pavel Makal

Z Adamova ještě žhavého článku byste mohli pojmout pocit, že je Microsoft na lopatkách a nezbývá mu než přiznat svou porážku, odpískat příští generaci konzolí a jít se do kouta ujíst k smrti čokoládovou zmrzlinou. Opak je ale pravdou, velký šéf zeleného X Phil Spencer už láká na další event.

V rozhovoru na kanále iJustine se Spencer dotkl celé řady témat, jež jsou s přechodem na novou generaci spjata. Jako obvykle zmínil klasickou ideu Microsoftu o jedné velké propojené rodině platforem, která zajistí, že všechny hry, které jste si v minulosti zakoupili, ale třeba i ovladače a jiné příslušenství budou s novými iteracemi hardware kompatibilní.

Velkou pozornost ale hlava Xboxu věnovala i vylepšením, která na nové generaci dostanou zpětně kompatibilní tituly. Konkrétně Spencer zmínil Ori and the Will of the Wisps a poslední díl série Dirt, které bude možno hrát ve 120 FPS, tedy pokud na to máte patřičné zobrazovací zařízení.

Podstatné je, že se příští měsíc dočkáme další Xbox Showcase, takže Microsoft zjevně nevytáhl všechny trumfy z rukávu. Starší zvěsti naznačovaly, že by právě v srpnu mělo dojít k odhalení dlouho spekulovaného projektu Lockhart, tedy druhé verze next-gen Xboxu, která má být cenově dostupnější, byť výkonnostně slabší variantou.